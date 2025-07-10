Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesinde boya yapan işçi, iskelenin halatının kopması sonucu 6. katta asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen işçi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde boya çalışması yapan işçi N.K., kurulan seyyar iskelenin halatlarından birinin kopması sonucu dengesini kaybetti. Yaklaşık 6. kat yüksekliğinde bulunan işçi, sırtında bulunan emniyet halatı sayesinde düşmekten son anda kurtuldu.

Paniğe kapılan işçi, güvenliğini sağlamak için pencere korkuluklarına tutunarak yardım çağrısında bulundu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla işçiye ulaştı. Ekipler, başarılı bir operasyonla N.K.’yi güvenli şekilde aşağıya indirdi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.