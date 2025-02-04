ADANA (AA) - SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'te yaşayan kızı ve damadını kaybeden Elvan Gökşen, 4 yaşındaki torunu Ecrin'e hem annelik hem babalık yapıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Canpolat ailesinin oturduğu 6 katlı bina yıkıldı.

Depremde, baba Yusuf, anne Elif, oğulları Nuri (14) ile Berat (12) ve kızları Ecrin Canpolat (4) enkaz altında kaldı.

Anne ve babaları depremde yaşamını yitiren 3 kardeş, ekiplerce enkazdan yaralı çıkarıldı.



Özel bir hastaneye kaldırılan Berat'ın sol kolu, enkazdan 8 saat sonra çıkarılan Ecrin'in ise sağ bacağı diz altından ampute edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nuri Canpolat'ın da iki eline platin takıldı.

Depremde kızı ve damadını kaybeden Elvan Gökşen, torunlarına sahip çıkabilmek için Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e taşındı.

Anne ve babalarını kaybeden Nuri ve Berat'a babaanneleri, Ecrin'e de anneannesi Elvan Gökşen (54) bakmaya başladı.

- "Şu an Ecrin için ayakta kalmaya çalışıyorum"

Elvan Gökşen, AA muhabirine, torunlarını farklı evlerde kalsalar da sürekli bir araya getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Gökşen, Çukurova Üniversitesi bünyesinde açılan Çocuk İyilik Merkezi sayesinde torunu Berat'ın protez kola, Ecrin'in de bacağa kavuştuğunu dile getirdi.



Babaannelerinde kalan 2 torununun yanı sıra yanında kalan Ecrin'in her şeyiyle yakından ilgilendiğini belirten Gökşen, kızının emanetleri sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Ecrin sayesinde bir nebze olsun teselli bulduğunu anlatan Gökşen, "Ecrin'i ekipler kurtarmış. Binanın bir tarafı yıkılmış, yıkılmayan taraftan da yardım olmuş. Şu an Ecrin için ayakta kalmaya çalışıyorum. Onu çok seviyorum, iyi ki varmış diyorum. En azından acımı hafifletti. Allah birini aldı, diğerini verdi." diye konuştu.