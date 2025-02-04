HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan vakıf eserlerinin aslına uygun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında tarihi Meclis binası ve Habib-i Neccar Camisi gibi birçok yapının restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığı için "medeniyetler beşiği" olarak adlandırılan Hatay'ın vakıf eserlerini de olumsuz etkiledi.

Hasar tespit çalışmalarının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasındaki külliye, cami, kilise, türbe, hamam, han ve geleneksel evlerin bulunduğu 82 yapının ihyasına başlandı.

Restorasyonu tamamlanan Hünkar Mescidi, Sarımiye ve Kanuni Sultan Süleyman camileri ile Saint Pierre Kilisesi yeniden kapılarını açtı.

Eserlerin mimari özellikleri korunarak ayağa kaldırılmasının amaçlandığı çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

Bu kapsamda Hatay Devleti döneminde Meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki depremde yıkılan tarihi yapı ile Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi gibi birçok yapının restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

- Yıkılan eserlerin parçaları restorasyonda yeniden kullanılıyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremin ardından tarihi yapıların aslına uygun restore edilmesi için hummalı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tamamen yıkılan eserlere özel işlemler uygulandığını belirten Masatlı, "Tarihi yapılarımızdan tam göçme şeklinde olanları bir projelendirme usulüyle kaldırıp parsel parsel taşıdık. Oralardan elde ettiğimiz, numaralandırdığımız ve boyutlandırdığımız parçaları da eser yeniden yapılırken kullanılmaları amacıyla tasnif ettik." dedi.

Masatlı, vakıf eserlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze, kütüphane ve ören yerlerinde de restorasyon çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Tarihi meclis binasının kaba inşaatının tamamlandığını aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Geçen hafta ilk orijinal taşı, objeyi yerleştirmiş olduk. Kısmet olursa 23 Temmuz'da inşaatın hemen hemen önemli kısmının tamamlanmış olduğunu görürüz. Hatay'ın ana vatana katılış kararının alındığı sembol yapı olan tarihi valilik binasının da kaba inşaatı tamamen bitti. Ayrıştırmadan elde edilen sağlam parçalar aslına yerlerine yerleştirildi. Burayı da Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü olan 29 Haziran'a yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

- "Hatay'ımızın, o eski ihtişamlı günlerinden daha güzel günlere doğru çevrilmesi yönünde çabamız sürüyor"



Masatlı, Müderris Konağı ve Bayezid-i Bistami Türbesi'nde de çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Bunların yanı sıra tarihi alan olarak adlandırdığımız Uzun Çarşı'nın Habib-i Neccar Camisi, Ulu Camii, Kemal Paşa ve Kurtuluş caddelerinin bulunduğu alanında çalışmalar devam ediyor. Habib-i Neccar Camisi, kısmet olursa hazirana kadar bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Caddesi'ndeki restorasyonu anlatan Masatlı, ince işçiliklerin sürdüğü dükkanlardan 194'ünün hak sahibini belirleyip anahtarlarını teslim edeceklerini anlattı.

Masatlı, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Merkez Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'nde yürütülen çalışmaların da önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah orada gerekli şartları sağlarsak bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yapılmasıyla ilgili düşüncemiz var. Antakya'mızın, Hatay'ımızın, o eski ihtişamlı günlerinden daha güzel günlere doğru çevrilmesi yönünde çabamız devam ediyor. Şehrimiz sadece modern yapıların değil, tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili de dünyanın en büyük şantiyelerinden biri. İnşallah bunları da başaracağız. İnsanlarımıza yine o eski tarihi dokuyu, havayı yeniden yaşatacağız."