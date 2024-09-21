Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 6 tonun üzerinde kıyılmış tütün, yüz binlerce sigara filtresi ve kağıdı ile kaçak ticarette kullanılmak üzere binlerce koli ticari eşya ele geçirdi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 28 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında İzmir'de şüpheli bir depo takibe alındı.

Depoda artan olağan dışı hareketlilik üzerine, etrafı alüminyum saçlarla çevrili korunaklı depoda fiziki arama gerçekleştirildi.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 28 kilogram kokain ele geçirdi.

Ekipler tarafından depoya yapılan baskında piyasa sürülmek üzere hazırlanan 6,1 ton kıyılmış tütün, 487 bin 200 adet sigara filtresi, 851 rulo sigara kâğıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 adet koli ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.