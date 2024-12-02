Son dönemde ilana konulan bir aracı kendisinin gibi gösterip alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağlama yöntemi ‘sazan sarmalı’ olarak adlandırılıyor. Dolandırıcılar, birçok şehirde 'sazan sarmalı' yöntemiyle vatandaşları mağdur etmeye devam ederken Elbistan’da da benzer bir olay yaşandı.

Elbistan’da, aracını satmak isteyen bir şahıs, ‘sazan sarmalı’ ve sahte dekont kullanılarak dolandırıldığını anladı. Dolandırıcılara parasını kaptıran mağdur vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu. Vatandaşın şikayeti üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 şüpheli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianame, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Davanın karar duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile şikayetçi vatandaş ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, son savunmaların alınmasının ardından kararını açıkladı. Yargılama sonucunda 4 şahsa ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapis ve 180 bin TL de adli para cezası verildi.