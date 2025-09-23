İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu iddiasıyla 2019'dan bu yana aranan A.S'nin (53) merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hakkında teşhis ve ifade bulunan şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.