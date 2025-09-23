Ousmane Dembélé Kimdir?

Ousmane Dembélé, 15 Mayıs 1997 tarihinde Fransa'nın Vernon kentinde dünyaya gelmiştir. Aslen Senegal ve Mali kökenli olan Dembélé, 1.77 boyunda ve forvet mevkisinde görev yapmaktadır.

Ousmane Dembélé'nin Kariyeri

Futbola 2004 yılında Madeleine Évreux altyapısında başlayan Dembélé, ardından Rennes II takımında profesyonel kariyerine ilk adımını attı. 2015-2016 sezonunda Rennes A Takımı formasıyla dikkat çeken genç yıldız, 2016 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Barcelona Dönemi

Ousmane Dembélé, 2017 yılında 105+40 milyon Euro bonservis bedeliyle FC Barcelona'ya transfer oldu. Bu transfer dönemin en pahalı hamlelerinden biri olarak tarihe geçti. Katalan deviyle 127 maça çıkan Dembélé, bu süreçte 24 gol attı ve birçok önemli maçta görev aldı.

PSG Kariyeri

Fransız yıldız, kariyerine daha sonra Paris Saint-Germain (PSG) formasıyla devam etti. PSG ile çıktığı 77 maçta 34 gol kaydeden Dembélé, kulüp tarihinde önemli bir yer edindi.

Bu süreçte:

1 Ligue 1 Şampiyonluğu

1 Fransa Kupası

2 Fransa Süper Kupası kazandı.

Fransa Milli Takımı

Fransa Milli Futbol Takımı’nın da değişmez oyuncularından biri olan Dembélé, milli formayla 53 maça çıktı ve 6 gol attı.

2018 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa kadrosunda yer aldı ve ülkesine 20 yıl aradan sonra gelen dünya kupasında büyük sevinç yaşadı.