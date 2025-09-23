23 Eylül 2025 Salı BİM Aktüel Ürünleri
Gıda ve süt ürünlerinde indirim:
Dost Az Yağlı Yoğurt – 89,50 TL
Er Piliç Baget 1 kg – 59,90 TL
Yörükoğlu Tereyağı 1000 g – 369 TL
Peysan Az Yağlı Beyaz Peynir 3000 g – 349 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g – 59,50 TL
Atıştırmalık ve içeceklerde fırsatlar:
Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL
Nescafe Matinal Çözünebilir Kahve 100 g – 89 TL
Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml – 27,50 TL
Gusto Çikolatalı Kruvasan – 65 TL
26 Eylül 2025 Cuma BİM Aktüel Ürünleri
Elektronik & Küçük Ev Aletleri
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL
Philips Airfryer – 3.790 TL
Fakir Brilla Buharlı Ütü – 1.375 TL
LG 65" 4K HDR10 Nanocell TV – 39.900 TL
Mutfak & Çeyiz Ürünleri
Desenli Emaye Tencere – 429 TL
Pirge Pastacılık Ürünleri Tek Fiyat – 179 TL
Chef’s Kek Kalıbı – 149 TL
Lav Lal Su Bardağı – 89 TL
Ev Tekstili
Softy Çift Kişilik Battaniye – 529 TL
Çift Kaplan Pijama Takımları – 309 TL – 369 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez – 299 TL