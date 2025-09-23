68D110B42E00Da8E9122Bbb768D110B42E00Da8E9122Bbb4

23 Eylül 2025 Salı BİM Aktüel Ürünleri

Gıda ve süt ürünlerinde indirim:

Atıştırmalık ve içeceklerde fırsatlar:

  • Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL

  • Nescafe Matinal Çözünebilir Kahve 100 g – 89 TL

  • Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml – 27,50 TL

  • Gusto Çikolatalı Kruvasan – 65 TL

26 Eylül 2025 Cuma BİM Aktüel Ürünleri

Elektronik & Küçük Ev Aletleri

  • Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL

  • Philips Airfryer – 3.790 TL

  • Fakir Brilla Buharlı Ütü – 1.375 TL

  • LG 65" 4K HDR10 Nanocell TV – 39.900 TL

Mutfak & Çeyiz Ürünleri

  • Desenli Emaye Tencere – 429 TL

  • Pirge Pastacılık Ürünleri Tek Fiyat – 179 TL

  • Chef’s Kek Kalıbı – 149 TL

  • Lav Lal Su Bardağı – 89 TL

Ev Tekstili

  • Softy Çift Kişilik Battaniye – 529 TL

  • Çift Kaplan Pijama Takımları – 309 TL – 369 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez – 299 TL

