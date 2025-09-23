ABD, son yıllarda artan otizm vakalarına ilişkin alarma geçti. Otizme neyin sebep olduğuna ilişkin Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmada "asetaminofenin" maddesinin hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını ortaya koydu.

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tylenol ise hamile kadınlarda ateşi düşürmek için kullanılan tek güvenli ilaç olarak kabul ediliyor.

Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan asetaminofenin otizm riskini büyük ölçüde artırdığını iddia etti ve bakanlığın buna göre yeni düzenlemeler yapacağını açıkladı. "Tıbbi olarak gerekli olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz." diye konuştu. Ancak Trump bu ilacın aynı zamanda otizmle bağlantılı olduğunu da savunurken, bunun bilimsel temelleri hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan uzmanlar da, Tylenol ile otizm arasındaki iddia edilen ilişkiye uzun süredir şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG), Trump konuşurken otizmle söz konusu ilaç arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savunan bir açıklama yayınladı.

ACOG, açıklamasında, "Asetaminofen, anne adayları için önemli ve güvenli bir seçenek olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.