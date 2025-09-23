Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025’i Kazandı!

Gecenin en çok merak edilen anında, Ballon d'Or ödülünün sahibi Barcelona’nın yıldızı Ousmane Dembélé oldu. Bu sonuçla Dembélé, 2025 yılında dünyanın en iyi futbolcusu seçildi.

Yılın En İyi Forveti: Viktor Gyökeres

Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres, 2025 Erkekler Gerd Müller Trophy’nin sahibi oldu. İsveçli yıldız, gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en skorer isimleri arasına girdi.

Yılın Kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Paris Saint-Germain’in file bekçisi Gianluigi Donnarumma, 2025 Erkekler Yashin Trophy ödülünü kazanarak yılın en iyi kalecisi seçildi.

Kenan Yıldız Tarihi Başarıya İmza Attı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, genç futbolculara verilen Kopa Trophy ödülünde 5. sırada yer aldı. Bu sonuç, Türk futbolu adına gurur verici bir başarı olarak kayda geçti.

Yılın En İyi Kadın Futbolcusu: Vicky Lopez

İspanyol futbolunun parlayan yıldızı Vicky Lopez, “Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yılın En İyi Genç Futbolcusu: Lamine Yamal

Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal, Kopa Trophy’nin sahibi olarak “Yılın En İyi Genç Futbolcusu” seçildi.

Özetle Ballon d'Or 2025 Kazananları: