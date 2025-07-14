Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “Milli Birlik Renkleri” temalı resim sergisi düzenlendi. Sergi, Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi’nde açıldı.

Sergide, yaz dönemi boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı yaklaşık 60 eser yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında, milli birlik ve dayanışma duygusunu yansıtan çalışmalar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül yaptığı açıklamada, bu sergi, o karanlık gecede yaşananları unutturmamak ve milletimizin gösterdiği kahramanlığı hatırlatmak amacıyla hazırlandı.” dedi.

Sergideki çalışmalar, resim öğretmeni Sait Işık'ın rehberliğinde hazırlandı. Milli duygularla bezenmiş eserler, hem geçmişte yaşananları hatırlatıyor hem de bugünün birlik mesajını vurguluyor.