İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katil İsrail "insani ara" verilmesine rağmen saldırılarına devam ederken Cenin şehrine baskın düzenledi. Yapılan saldırıda Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşatılırken hastane girişinde yaralı halde olan bir Filistinli ambulansın içinde gözaltına alındı.