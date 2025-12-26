26 Meslekte Belgesiz Çalışma Sona Eriyor

2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre; tehlikeli ve çok tehlikeli işler arasında yer alan ve MYK tarafından standardı yayımlanan 26 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Bu kapsama giren meslekler arasında;

Ağır vasıta test sürücüsü

Armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı

Deri işlenti operatörü

İplik operatörü

Liman forklift operatörü

gibi alanlar yer alıyor.

40 Meslek Daha Zorunluluk Kapsamına Alındı

2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişiklikle ise yine tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

Bu meslekler arasında;

Bitkisel yağ üretim operatörü

Çimento üretim elemanı

Doğal gaz sayaç sökme-takma elemanı

Elektrik tesisatçısı

Presçi

gibi iş kolları bulunuyor. Bu alanlarda da belgesi olmayanlar, 12 ayın ardından çalışamayacak.

Kimler Belge Zorunluluğundan Muaf?

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bazı çalışanlar belge şartından muaf tutuldu. Buna göre;

Ustalık belgesi sahipleri

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik liselerden mezun olanlar

Üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren bölüm mezunları

1 Ocak 2022’den önce MEB onaylı kurs programlarını tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlar

belgelerinde belirtilen alan, dal ve programlarda çalışmaları şartıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunda olmayacak.

İşverenler ve Çalışanlar İçin Kritik Uyarı

Yeni düzenleme ile birlikte hem işverenlerin hem de çalışanların, belirlenen süre içerisinde gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor. Aksi halde, belgesiz personel çalıştıran işverenlere idari yaptırımlar uygulanabilecek.