Eskişehir’de günlerdir kendisinden haber alınamayan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’dan acı haber geldi. Sami Sipahi Ortaokulu’nda görev yapan Arslan’ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları, kayboluşunun 7’nci gününde sonuçlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda sürdürülen çalışmalara, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar da katıldı. Toplam 6 kişilik dalgıç ekibi, Porsuk Çayı’nda su altı taraması gerçekleştirdi.

Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yapılan arama sırasında dalgıçlar tarafından Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı yüzeyinde tespit edildi. Olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmasıyla Arslan’ın cenazesi sudan çıkarıldı.

Hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Tuncay Arslan’ın, 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı, bunun üzerine yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları tamamlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.