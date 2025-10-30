Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Olayda anne Emine Bilir, baba Levent Bilir ve çocukları 12 yaşındaki Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir enkaz altında kaldı. Büyük çocukları 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Kardeşlerden Emir ve Hayrunnisa Bilir’in cansız bedenleri enkazdan çıkarılırken, gece boyunca süren çalışmalar sonucunda anne ve baba Bilir çiftinin cenazeleri de yaklaşık 19 saatlik arama çalışmasının ardından enkazdan alındı.

Olay yerine sabah saatlerinde gelen bilirkişi heyeti, enkaz alanında inceleme yapıyor. Heyet arasında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarlar bulunuyor. Ayrıca Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazdan kurtulan Dilara Bilir’in Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğun cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.