Operasyonlar, İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğinde gerçekleştirildi.

Almanya, Fransa, Hollanda, Kuzey Makedonya, Rusya ve Gürcistan’da yakalanan şüphelilerin; dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, çocuk istismarı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi ağır suçlardan arandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ nın kabinesi döneminde toplam 360 suçlunun Türkiye’ye iadesi sağlanırken, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü koordineli çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonda görev alan tüm kurum ve personel tebrik edildi.