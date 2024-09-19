Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşları 8'in üzerinde olan yaban keçilerinin avlanması için ihale düzenlendi. Bölgede yapılan envanter çalışması sonucu 8 yaş üzerinde 7 yaban keçisinin avlanması için onayı çıktı. Bakanlık, Elbistan sınırlarındaki Şar Dağı ve Tapkırankale Devlet Avlağı'nda 1'er, Nurhak Dağı ve Tatarderesi Devlet Avlağı'nda 1'er ve Engizek Dağı Devlet Avlağı'nda da 2 yaban keçisinin avlanması kararını aldı.

Doğaseverler bu karara tepki göstererek avlanmanın durdurulması için hukuki süreç başlattı.

Son olarak 2021'de Elbistan'da benzer bir avlanma ihalesi yapılmış, Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Danny Ray adlı avcı, 9 yaşında bir yaban keçisini okla avlamıştı. Ray, Elbistan'da 4 gün süren bir iz sürme süreci boyunca yasal izinle bu avı gerçekleştirmişti. Bu tür avcılık faaliyetleri tartışmalara yol açarken, bölgedeki yaban keçilerinin korunması ve sürdürülebilir avcılık politikaları üzerinde farklı görüşler ortaya çıkıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu