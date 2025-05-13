Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi'nde Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., elinde bulunan baltayla Enver Yaman'ın boyun kısmına vurdu.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Yaman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Y.D., gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.