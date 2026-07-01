Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firari sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki T.D. ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep ederken, sanık avukatları ise önceki savunmalarını yineleyerek müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.