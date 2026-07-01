Programa Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, eski yöneticiler Timur Kuban ve Erden Timur'un yanı sıra kulüp üyeleri ile Kahramanmaraş Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri katıldı.

Heyet, programına Kapıçam Mezarlığı Deprem Şehitliği’ni ziyaret ederek başladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilirken, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaşamını yitiren Almina Ağaoğlu da kabri başında anıldı.

Daha sonra "Birlikte 1905" projesi kapsamında inşa edilen Çocuk Evleri’nde Galatasaray’ın 26. şampiyonluk kupası sergilendi.

Heyet, Tarihi Kapalı Çarşı’da esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Program kapsamında Galatasaray Spor Kulübü ile Nef Vakfı tarafından kurulan AFAD Yaşam Alanı’nda da incelemelerde bulunuldu.

Ziyaretin son bölümünde ise son misafirlerini ağırlayan konteyner kentteki aileler ziyaret edilerek vatandaşlarla bir araya gelindi.