Programa Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, eski yöneticiler Timur Kuban ve Erden Timur'un yanı sıra kulüp üyeleri ile Kahramanmaraş Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri katıldı.

6 Şubat Asrın Felaketi Sonrası “Birlikte 1905” Denilerek Yaraların Hızla Sarıldığı Kahramanmaraş (1)

Heyet, programına Kapıçam Mezarlığı Deprem Şehitliği’ni ziyaret ederek başladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edilirken, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaşamını yitiren Almina Ağaoğlu da kabri başında anıldı.

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6 Şubat Asrın Felaketi Sonrası “Birlikte 1905” Denilerek Yaraların Hızla Sarıldığı Kahramanmaraş (3)

Daha sonra "Birlikte 1905" projesi kapsamında inşa edilen Çocuk Evleri’nde Galatasaray’ın 26. şampiyonluk kupası sergilendi.

6 Şubat Asrın Felaketi Sonrası “Birlikte 1905” Denilerek Yaraların Hızla Sarıldığı Kahramanmaraş (4)

Heyet, Tarihi Kapalı Çarşı’da esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Program kapsamında Galatasaray Spor Kulübü ile Nef Vakfı tarafından kurulan AFAD Yaşam Alanı’nda da incelemelerde bulunuldu.

6 Şubat Asrın Felaketi Sonrası “Birlikte 1905” Denilerek Yaraların Hızla Sarıldığı Kahramanmaraş

Ziyaretin son bölümünde ise son misafirlerini ağırlayan konteyner kentteki aileler ziyaret edilerek vatandaşlarla bir araya gelindi.