Yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri Kocaeli merkezli gerçekleştirildi. Aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, suç örgütünün milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

105 Şüpheli Yakalandı

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla kurulduğu değerlendirilen 15 paravan şirket ile bu şirketleri yönettiği tespit edilen kişiler mercek altına alındı.

Operasyon kapsamında;

Kocaeli merkezli 27 ilde

158 farklı adrese

Eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş da Operasyon Kapsamında

Operasyonun düzenlendiği iller arasında Kahramanmaraş da yer aldı. Ekipler, kentte belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirdi.

Operasyonun diğer ayağında Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da da eş zamanlı çalışmalar yapıldı.

6,5 Milyar Liralık Para Trafiği Tespit Edildi

Yapılan mali incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 567 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen banka hesaplarına tedbir uygulanırken, mali hareketler detaylı incelemeye alındı.

Silah ve Nakit Para Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda;

2 ruhsatsız tabanca,

108 adet fişek,

124 bin lira nakit para

ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyallerin de incelenmesiyle birlikte soruşturmanın daha da genişleyebileceği belirtiliyor.

Emniyet birimleri, yasa dışı bahis ağının finansal bağlantıları ve para transfer zincirini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken, şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.