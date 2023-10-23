Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, altın olduğu değerlendirilen 8 bin 248 küçük sikke ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde sikke bulunduğu belirlenen şüphelinin adresinde arama yaptı.

Aramada, altın olduğu değerlendirilen 8 bin 248 küçük sikke, 15 sikke, 2 halka şeklinde küpe, 4 yüzük parçaları, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli ev sahibi gözaltına alındı.