İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 8 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın merkezli 8 ilde elebaşlığını M.F.T'nin yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 41 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 38'inin tutuklandığını ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Organize suç örgütü tarafından 40 ev, 3 villa ile 9 arsanın dolandırıcılıktan elde edildiğinin ve MASAK raporuna istinaden organize suç örgütünün 1 milyar 398 milyon liralık para akışının bulunduğu tespit edildi.