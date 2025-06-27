Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 8. katındaki balkon aniden çöktü. Çökme sonucu kopan parçalar, binanın alt katındaki dairenin balkonuna ve bahçeye düştü.

Olay ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak sokak ve bina etrafında tedbirler uyguladı.

Belediye ekipleri, balkon çökmesi nedeniyle 8. kattaki balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı. Binanın tahliye edilip edilmeyeceği ise belediye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından kararlaştırılacak.

Maltepe’de yaşanan bu balkon çökmesi, bina güvenliği ve yapı denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.