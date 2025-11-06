İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik dün düzenlenen operasyonlarımızda;

❗️ 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki

❗️16 bin 888 litre etil alkol ile

❗️4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik.

⚠️13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini