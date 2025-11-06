İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şüpheli görülen durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin gerektiğini ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.