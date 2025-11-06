Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi büyük ilgi gördü. Vatandaşların yoğun şekilde bilgi almak ve başvuru yapmak için resmî internet sitelerine yönelmesi, dolandırıcıların da yeni bir tuzak kurmasına neden oldu.

Dolandırıcılar, resmî kurum sitelerini taklit eden sahte internet adresleri oluşturarak arama motorlarında üst sıralara çıkmayı başardı. Bu siteler üzerinden “başvuru ücreti”, “teminat” ya da “sigorta bedeli” adı altında şahıs IBAN’larına para transferi yapılmasını sağladılar.

Birçok vatandaş, CİMER üzerinden TOKİ ve e-Devlet sayfalarını taklit eden sahte platformlar hakkında şikâyette bulundu.

Vatandaşlardan gelen ihbarların ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda birçok sahte sosyal konut başvuru sitesine erişim engeli getirildi.

Bu olaylar, siber güvenlikte “oltalama (phishing)” olarak bilinen bir saldırı türünü oluşturuyor. Oltalama saldırılarında, dolandırıcılar resmî kurumları taklit ederek kullanıcıları kandırmayı, kişisel bilgilerini ele geçirmeyi veya para transferi yaptırmayı hedefliyor.

Gerçek görünümlü bağlantılar veya sahte başvuru formlarıyla vatandaşların güvenini kazanarak kimlik bilgisi, şifre ve banka bilgilerini elde edebiliyorlar.

Şüpheli Siteleri İhbar Edin

Vatandaşlar, şüpheli bağlantı veya sahte internet sitelerini aşağıdaki kanallar üzerinden bildirebilir:

E-posta ile: [email protected]

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) internet sitesi üzerinden

CİMER aracılığıyla, ekran görüntüsü ve belgelerle birlikte şikâyet oluşturularak

Güvenli Başvuru İçin Ne Yapılmalı?