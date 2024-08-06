İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ÇEMBR-20 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde 15 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu.

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489; 5-10 yıldır aranmakta olan 19; 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs operasyonlarla yakalandı.

Hırsızlıktan 698; dolandırıcılıktan 454; yağmadan 180; adam öldürmeden 124; cinsel suçlardan 131; narkotik suçlarından 731; terörden 39; Kaçakçılık, Organizeden 458 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 517 şahıs adalete teslim edildi.