Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini bu yıl da hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Operasyonlarda, 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilogram değerli maden, 326 lüks araç başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tıbbi malzemeye çok geniş bir yelpazede kaçak eşyaya el konuldu.