Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14–21 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 83 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

Yakalanan şahıslardan 52’si tutuklandı.Düzenlenen operasyonlarda; 69 kişi hakkında çeşitli suçlardan aranma kararı, 6 kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla, 8 kişi ikamet ve iş yeri hırsızlığı iddiasıyla yakalandı.

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda; 29,19 g metamfetamin, 37,79 g esrar, 16,39 g sentetik kannabinoid (bonzai), 11,5 g bonzai hammaddesi, 8.871 adet sentetik ecza, 9,5 adet sentetik hap (Ecstasy/Captagon), 7.500 kutu makaron, 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından gürültü kirliliği ve trafik güvenliğini tehdit eden ihlaller de titizlikle denetlendi: 153 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 36 araca abartılı egzoz kullanmaktan, 355 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, “Genel güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Bu kapsamlı operasyonlar sayesinde hem sokak güvenliği hem de trafik düzeni sağlanırken, bölgedeki asayişin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.