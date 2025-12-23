Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan toplam 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, 22 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.