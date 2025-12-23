Yerleşim yerlerinin yol ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Yavşanova’da başlattığı kilit parke imalatlarını tamamladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan stabile arter 2 bin metrekarelik kilit parke ile kaplandı. Çalışmalarla, yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle ulaşımda sorun yaşanan güzergâh kalıcı olarak iyileştirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakini Servet Bekereci, “Bu yolun yenilenmesi mahalle sakinlerimizin en çok talep ettiği çalışmaydı. Çamurdan ve tozdan dolayı zorluk çekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar ile mahallemizin ulaşımı güzelleşti” diye konuştu.