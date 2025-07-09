Olay sırasında köprü üzerinde bulunan 2 kamyon ve 2 kamyonet, çöken bölümle birlikte nehre düştü. Nehre düşen araçlardaki yolcular için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

9 Ölü, 6 Yaralı: Kurtarma Çalışmaları Hızla Başladı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, bazı araçların suya tamamen gömüldüğü bildirildi. Nehirde arama çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Olayı Takipte

Gucerat Eyalet İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, köprü faciasının ardından olay yerine üst düzey bir heyetin gönderildiğini açıkladı. Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel ise köprünün 1985 yılında inşa edildiğini ve bakımının düzenli yapıldığını belirterek, kazanın nedeninin ayrıntılı şekilde araştırılacağını ifade etti.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, köprünün yapısal zayıflıkları veya aşırı yükleme nedeniyle çökme yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor. İnceleme raporunun ardından net bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.