Batman’da 27. Haftada Doğan Prematüre Bebek Hayata Tutundu

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Sevda bebek, 27. haftada yalnızca 905 gram ağırlığında doğdu. Prematüre doğum nedeniyle uzun ve zorlu bir tedavi süreci başlayan bebek, 60 gün boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuldu.

60 Günlük Yoğun Bakım Sonrası Taburcu Edildi

Yoğun bakım süresince uzman doktorların ve hemşirelerin yakın takibinde tutulan Sevda bebek, zamanla güçlenerek 2 kilo 70 grama ulaştı. Anne sütüyle beslenmeye başlayan minik Sevda, sağlık durumu normale döndüğü için taburcu edildi.

Aileden Sağlık Ekibine Teşekkür

Sevda bebeğin ailesi, bu zorlu süreci başarıyla yöneten sağlık çalışanlarına ve özellikle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline teşekkür etti.