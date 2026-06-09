Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğu heyecanını futbolseverlerle bir araya getirmeye hazırlanıyor. 24 yıl aradan sonra ulusal anlamda futbolun en prestijli turnuvasına katılma başarısı gösteren Milli Takım, ilk maçını 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile oynayacak. Ay Yıldızlı ekibin D Grubu’ndaki ilk sınavı için özel bir etkinlik hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, milli maç coşkusunu vatandaşlarla buluşturacak.

Bu kapsamda, Bizim Çocuklar’ın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü sabah saat 07.00’da başlayacak mücadelede vatandaşlar, milli takımın heyecanına hep birlikte ortak olacak. Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlikte futbolseverler, maç atmosferini açık alanda ve büyük bir taraftar topluluğuyla yaşama fırsatı bulacak. Tüm sporseverler, A Milli Futbol Takımı için kritik öneme sahip olan müsabakayı dev ekrandan takip etmeye ve milli heyecana hep birlikte olmaya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı’nın D Grubu’nda oynayacağı diğer maçlar da dev ekranda futbolseverlerle buluşturulacak. Bu kapsamda, 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00’da oynanacak olan Türkiye – Paraguay ve 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’da oynanacak Türkiye – ABD karşılaşmalarının heyecanı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde dev ekranda yaşanacak.