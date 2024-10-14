A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti.

Detaylar geliyor...

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonucu: İzlanda 2-3 Türkiye

91'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

88' Goooool... İzlanda 2-3 Türkiye (Arda Güler)

86'Arda harika çalımlarla Kerem ile birlikte ceza sahasına girdi. O karambolde top kaleciye gitti.

85'Orkun'un savunma arkasına attığı pası Yunus önüne alamadı.

83' Gol... İzlanda 2-2 Türkiye (Gudjohnsen)

74'Kulübemizde oyuncu değişikliği hazırlıkları var!

73'İzlanda GOL arıyor.

71'Oyunu biraz soğuttuk!

70'3. GOL için bastırıyoruz.

69'İzlanda'da oyuncu değişiklikleri yapıldı. GOL için risk alacaklar!

67' Gooooool.... İzlanda 1-2 Türkiye (Hakan Çalhanoğlu)

66' A Milli Takımımız, VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı kazandı.

63' Goooool... İzlanda 1-1 Türkiye (İrfan Can Kahveci)

54' İPTAL... Hakem Damian Sylwestrzak, kural ihlali nedeniyle penaltı golünü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi.

54' Gooooool... İzlanda 1-1 Türkiye (Hakan Çalhanoğlu)

53' Penaltı kazandık!

İlk yarı sonucu: İzlanda 1-0 Türkiye

43'Kenan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutu kaleci iki seferde kontrol etti.

42'Sol kanata açılan pas Kerem'e gelmedi.

41'Maç spikerinden reklam panoları hakkında bir açıklama geldi: ''Saha kenarındaki reklamlarla kanalımızın hiçbir alakası yoktur''

36' Uzaklardan çekilen şutu kaleci Uğurcan sektirdi. Dönen topu uzaklaştırdık.

32'Orkun sağ kanattan harika geldi. Yerde kaldı karar sarı kart!

31'İzlanda kontraya çıktı. Savunmamız hemen yerini aldı.

30'Şu dakikalarda atağa çıkmakta zorlanıyoruz.

28'İzlanda sağ kanatan korner kullanacak.

26'Savunma arkasına atılan harika pasta Kenan çizgide topla buluştu. Kenan, Ferdi'ye gönderdi. Ferdi topu kontrol edemedi.

25'Savunma arkasına atılan pası Uğurcan çıkarak kontrol etti.

24'Az sayıda olan taraftarımız desteğini sürdürüyor.

16'Zeki'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan içeri çevirdi. İzlanda savunması topu karşıladı. Penaltı beklentimiz var!

15'Kerem ile soldan geldik. Savunmadan seken top Arda'nın önüne düştü. Arda'nın ayak içi şutu dışarı gitti.

14'Hazırlık pasları yapıyoruz.

13'İrfan ceza sahasına çevirdi. Arda Güler'in kafasını kaleci kurtardı.

11'Hakan Çalhanoğlu ile sol kanattan korner kullanacağız.

10'Kenan soldan geldi. Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin ortası savunmadan döndü.

9'Kerem savunma arkasında topla buluştu fakat karar ofsayt

8'Kerem ve Arda ile ceza sahasına girdik seken topu kaleci kontrol etti.

7'Bugün millilerimiz kötü saha koşullarında mücadele veriyor.

3' Gol... İzlanda 1-0 Türkiye (Oskarsson)

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Óskarsson, Tómasson, Anderson, Grétarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun Kökçü, İrfan Can, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan