Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.

Büyük öneme sahip tarihi eserin devir töreninde Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi Yetkilileri hazır bulundu.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, yaptığı açıklamada, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.