ABD'de Brown Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin bayrakları taşıyarak desteklerini ifade etti.
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İsrail'in saldırılarına karşı seslerini duyurmak isteyen bazı öğrenciler, Rektör Christina Paxson'un konuşmasını yarıda keserek protesto etti.
"Brown Alumni for Palestine" adlı grup, açıklamasında üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkileri kesene kadar bağış yapmayacaklarını duyurdu.