ABD'YE FETÖ VURGUSU

Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. 15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclisimize bomba atan, demokrasimize kaseden bu yapının mahşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkum olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini mümkün olan her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Nefret söylemlerinin, özellikle de 'İslam düşmanlığı' ve Müslümanlara yönelik önyargıların, dünya genelinde arttığını müşahede ediyoruz. Ne yazık ki, Türk-Amerikan toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da zaman zaman bu yönde saldırılara maruz kalıyor. Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz, dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır."

"TÜRKİYE'NİN KONUMU İYİ ANLAŞILMALI"

Türkiye ve ABD'nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak, aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun bulunmadığını dile getiren Erdoğan, "Biz, NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. NATO'nun en önemli ilk 5 ortağından bir tanesi de Türkiye. Gerek parada, gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ilk 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Öyleyse Türkiye'nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır." diye konuştu.

"SORUNLARI ÇÖZEBİLMEYİ ÜMİT EDİYORUM"

Bu anlayışla, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizması'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum." dedi.

"KALICI BARIŞA TAHVİL ETMEYİ İSTİYORUZ"

ABD ile yakın eşgüdüm ve iş birliğine sahip olunan konulardan birinin de tüm dünyayı etkileyen Ukrayna krizi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olarak attığımız bu adımlarda verdiğimiz destek hepinizin malumudur. Bölgede yedinci ayını dolduran acımasız savaşın kazananı olmayacağını, küresel ekonomik etkilerinin az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyayı olumsuz etkilediğini de her vesileyle vurguluyorum. Özellikle İstanbul Sözleşmesiyle tarım koridoru konusunda attığımız adımlar... Gelişmiş ülkelere değil, az gelişmiş ülkelere veyahut fakir ülkelere karşı Türkiye'nin tarım koridorunda attığı adım herkesin takdirini toplamaktadır. Yükselen enflasyonu, artan gıda ve enerji fiyatlarını, dünyanın geri kalanı gibi sizler de can yakıcı bir şekilde hissediyorsunuz. Türkiye olarak, savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılmasına, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'le birlikte yürüttüğümüz gayretler sonucunda sağlanan İstanbul Mutabakatı, bu çabaların en somut örneğidir. Burada yakaladığımız olumlu iklimi önce ateşkese, ardından da kalıcı barışa tahvil etmeyi istiyoruz. Uluslararası toplumun ve dostlarımızın da samimi desteğiyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum."

"2023 SEÇİMLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Bu kalkınma ve demokrasi hamlesini gelecek dönemde daha da hızlandırarak devam ettirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Bunun için 2023 seçimlerine büyük önem veriyoruz. Yurt dışındaki siz vatandaşlarımızın da oy kullanacağı bu tarihi seçimleri, tam anlamıyla bir milli irade şölenine dönüştürmek arzusundayız." dedi.

Demokratik katılımın en önemli ve etkin yolunun seçimler olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin, 70 yılı aşan çok partili hayatında şeffaf ve güvenilir seçim sistemiyle büyük bir başarıya imza attığını hatırlattı.

"Hangi siyasi tercihte bulunursak bulunulalım, oy kullanmak yoluyla Türk demokrasisine sahip çıkmak hepimizin görevidir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlerden iradenize sahip çıkmanızı, buradaki her bir vatandaşımızın sandığa giderek muhakkak oyunu kullanmasını teşvik etmenizi istiyorum. Bizleri bir arada tutan, bizi biz yapan unsurların farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğunu vurgulamak istiyorum. Biz, birlikte hareket ettiğimiz sürece, hem Türk-Amerikan toplumunun, hem de ülkelerimizin çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. Gerek Amerika'daki temsilciliklerimiz, gerek Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarımız sizlerin yanındadır, yanınızda olmayı sürdürecektir. Geçtiğimiz sene açılışını yaptığımız yeni Türkevi binamızın da sizlerin ortak eviniz olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."