Operasyonun İkinci Aşaması Başlıyor

Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael Mulroy, İran’a yönelik askeri operasyonların henüz erken safhada olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte çok daha geniş kapsamlı saldırıların gündeme gelebileceğini söyledi.

Mulroy, ilk dalgada İran’ın hava savunma ve füze sistemlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, hava hakimiyetinin sağlanmasının operasyonun kritik aşamalarından biri olduğunu vurguladı.

Hedef: Balistik Füze Cephanelikleri

Mulroy’a göre ikinci dalga saldırıların ana hedefi, İran’ın balistik füze altyapısı ve stratejik askeri varlıkları olacak. Eski yetkili, ABD ve İsrail’in operasyon tamamlanmadan önce İran’ın misilleme kapasitesini mümkün olduğunca zayıflatmayı amaçladığını belirtti.

Analistler de ilk saldırıların ardından Tahran hava sahasında hava üstünlüğünün sağlandığını ve operasyonun sistemli biçimde derinleştirileceğini değerlendiriyor.

Bölgesel Gerilim Tırmanıyor

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. İran ise İsrail’in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alan misillemeler gerçekleştirdi.

İran Kızılayı’nın verilerine göre saldırılarda 555 kişi hayatını kaybederken, 747 kişi yaralandı. Çatışmaların seyri ve olası ikinci dalga saldırının bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği belirtiliyor.