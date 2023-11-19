İnşaat Mühendisi Abdullah Yener AK Parti Elbistan Belediye Başkanı Aday Adaylığı için AK Parti ilçe başkanlığına resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Elbistan kamuoyunun yakından tanıdığı ve Elbistan halkının aday adaylık sürecinde yoğun destek verdiği Yener, AK Parti ilçe Başkanı Servet Okur ve ilçe yönetimi tarafından karşılandı. Burada aday adaylık başvurusunu yapan Yener, yaptığı konuşmasında Yaşanan asrın felaketinde bu şehrin öz evladı olarak 40 yıllık inşaat mühendisliği deneyimimizle şehrin yeniden inşası ve ihyası için aday adayı olduk. İfadelerine yer verdi.