Elazığ’da akrabalar arasındaki tartışmada kan aktı...

Gece saatlerinde Yeni Mahalle Şehit Mehmet Karaaslan Sokak’ta evde eli kesilen kadın, eşi K.T.’yi arayarak kendisini hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi.

Eve geç gelen K.T.’yi kapıda, kayınbiraderi A.R.A. karşıladı. "Kız kardeşimin eli kesilmiş neden gelip hastaneye götürmüyorsun?" diyen A.R.A. ile eniştesi K.T. arasında tartışma çıktı.

Öldüresiye dövdü

Tartışmanın ardından şahıs, eniştesine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Eniştesini yere yatıran şahıs, defalarca kafasına yumruk ve tekme attı. Adamın bağrışları sonucunda dışarı çıkan yeğeni, kız kardeşi ve yoldan geçenlerin müdahalesi ile şahıs kurtarıldı.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saldırgandan şikayetçi olmadı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülerek tedavisi yaptırılan şahıs, şikayetçi ve davacı olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.