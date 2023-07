ABS (Anti Blok sistem)’ nin sayesinde, aracın bloke olması vefren esnasında sarsılması engellenir. ABS bulunmayan eski araçlarda, ıslak ve kaygan zeminde fren yapıldığında, tekerlekler bloke olurdu. Bu gibi durumlarda, fren ve direksiyon hakimiyeti mümkün olmuyordu. Bunun neticesinde ağır kazalar ve üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalınırdı. Deneyimli bir sürücü, bu durumun karşısında aralıklı frenlerle karşı koyabiliyordu. ABS Fren ABS fren, her bir lastiğin dönme performansını mütemadiyen ölçer ve elde ettiği neticeyi, bir hesaplama birimine iletir. Söz konusu birim ise, tekerleklerin dönüş performansını tek tek karşılaştırır. Şayet tekerleklerden birinin performansı diğerlerine nazaran düşükse, bu teker bloke etme konusunda tehdit ediyor, anlamını taşır. Bir tekere daha az hidrolikle, fren baskısını destekleyen bir beyin sistemi (ABS POMPASI) ilave ediliyor. Bu baskı tüm tekerler arasındaki dönüş performansı, uyum gösterene kadar, sağlanacaktır. Söz konusu ABS’ nin işleyişini, sürücü fren pedalından ve klasik ABS firen sesinden anlar. ABS fren bulunan araçlarda, ABS sistemi bulunmayan araçlara karşılık, daha kısa bir fren mesafesi bulunmaktadır. Tekerlek, tam gerekli olduğu noktada bloke tehlikesini ortadan kaldırır. ABS sistemi olan araçlar her zaman direksiyona tepki verirler. Sürücü, her zaman, son anda çıkabilecek engellerin yanından, geçebilme imkanına sahipti ABS araçlarda bulunan güvenlik sistemini temsil eder ve varlığı ile kazalara mahal vermemeli. STVZO dediğimiz trafik kuralları merkezi bu sistemi otomatik – bloke-önleyici tanımını vermiştir.