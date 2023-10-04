Cehrigiller ailesine ait bir ağaç türünde yetişen hünnap meyvesi ilk olarak yeşil bir renkte gelişir. Sonbahar güneşinde bekleyen meyve zamanla kırmızı ve kahve rengi arası bir renge bürünür.

Eylül ayında olgunlaşan ve Ekim'in başlarında toplanan hünnap, tezgahlara geldi.

Hünnap meyvesi, dünya çapında oldukça popüler bir meyve; yüzde 85'i C vitaminidir diyebiliriz.

Kuru ve yaş şekilde tüketilebilen hünnap özellikle aç karna tavsiye ediliyor.

Her gün aç karnına 2-3 tane hünnap yemenin etkilerini sizler için derledik...

Hünnap faydaları

Hünnap, antioksidanlar açısından zengin bir kaynak olmasıyla kanser riskini azaltır. Uyandıktan sonra hünnap yemek, vücudu zararlı serbest radikallerden korur.

Hünnap, sağlıklı kolesterol seviyelerini destekler ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemi Desteği: C vitamini içeriği sayesinde hünnap, bağışıklık sistemini çelik gibi yapar.

Hünnap, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir, bu da diyabet riskini azaltabilir.

İçerdiği kalsiyum ve A vitamini sayesinde hünnap, kemik sağlığını destekler.

Lif açısından zengin olması nedeniyle hünnap, sindirim sisteminin dostudur.