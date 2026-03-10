Sağlık Çalışanlarının Nöbet Ücretine Sınır Getiren Hüküm İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine ilişkin önemli bir karara imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. maddesinde yer alan nöbet ücreti sınırlaması Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Söz konusu düzenleme, sağlık personelinin tuttuğu nöbetler için aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer sağlık kuruluşlarında ise 130 saatten fazlası için ödeme yapılmamasını öngörüyordu.

Mahkeme Başvurusuyla Gündeme Geldi

Karar, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nin yaptığı başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi’nin gündemine geldi.

Mahkeme başvurusunda, sağlık çalışanlarının tuttuğu nöbetlerin belirli bir süreyle sınırlandırılmasının, bu sürenin üzerinde nöbet tutulsa dahi ücret ödenmemesine yol açtığı ifade edildi.

Bu durumun;

hukuk devleti ilkesine,

zorla çalıştırma yasağına,

mülkiyet hakkına

aykırı olduğu ileri sürüldü.

AYM: Sağlık Çalışanlarına Orantısız Yük Getiriyor

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmün Anayasa’nın 18. maddesinde yer alan zorla çalıştırma yasağına aykırı olduğuna hükmetti.

Kararda, nöbet süresi belirlenen sınırları aştığında sağlık çalışanlarına ücret ödenmemesinin orantısız bir yük oluşturduğu vurgulandı.

AYM kararında şu değerlendirme yer aldı:

“Belirli saatlerin üzerinde tutulan nöbetler için ücret ödenmemesi sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklemektedir. Bu nedenle söz konusu düzenleme Anayasa’nın 18. maddesine aykırıdır.”

Karar Sağlık Çalışanlarını Yakından İlgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bu karar, özellikle yoğun nöbet sistemiyle çalışan doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personelini yakından ilgilendiriyor.

Kararın ardından nöbet ücretlerine yönelik uygulamanın nasıl şekilleneceği ise sağlık çalışanları tarafından yakından takip ediliyor.