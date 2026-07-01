31 ülkeden 197 firari Türkiye'ye getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında yürütülen uluslararası adli iş birliği kapsamında önemli sonuçlar elde edildiğini duyurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda adli suçlar ve terör suçları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 197 kişi, bulundukları ülkelerden Türkiye'ye iade edilerek yargıya teslim edildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçluların dünyanın neresine kaçarsa kaçsın adaletten kaçamayacağını belirterek, iade süreçlerinin kararlılıkla takip edildiğini ifade etti.

En fazla iade Gürcistan ve Almanya'dan

Paylaşılan verilere göre Türkiye'ye en fazla suçlu iadesi yapılan ülkeler şöyle sıralandı:

Gürcistan: 85 kişi

Almanya: 52 kişi

Yunanistan: 9 kişi

Karadağ: 8 kişi

Bulgaristan: 6 kişi

Hollanda: 3 kişi

Kırgızistan: 3 kişi

Bunun yanı sıra Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'dan ikişer kişi; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan ise birer firarinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.

"Suçlular için kaçacak yer yok"

Bakan Gürlek, Türkiye'nin suçluların iadesi konusunda uluslararası iş birliğini daha da güçlendireceğini belirterek, şu mesajı verdi:

"Suç işleyip adaletten kaçabileceğini düşünenler, dünyanın neresinde olursa olsun kendilerini güvende hissedemeyecek. Terör örgütü mensupları, organize suç örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karışanlar başta olmak üzere milletimizin huzurunu bozan herkes hukuk önünde hesap verecek."

Uluslararası iş birliği sürecek

Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü süreçte İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuna da dikkat çeken Gürlek, iade taleplerinde karşılıklılık ilkesinin gözetileceğini ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası alanda suç ve suçluyla mücadelede etkinliğini artırmaya devam edeceğini belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adli iş birliğinin daha da güçlendirileceğini söyledi.