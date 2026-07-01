Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye, uluslararası insani yardım misyonunu bir kez daha sahaya taşıdı. Bölgeye gönderilen AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma timleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremden etkilenen bölgelerde görev yapan ekipler, enkaz altında yaşam belirtisi bulunan kişilere ulaşabilmek için zorlu şartlarda zamanla yarışıyor.

Arama Kurtarma Köpekleri de Görevde

Türk ekiplerine, özel eğitimli arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor. Enkaz alanlarında hassas taramalar yapan ekipler, teknolojik ekipmanlar ve deneyimli personel desteğiyle olası canlılara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

Arama kurtarma faaliyetleri, depremden etkilenen bölgelerde koordineli şekilde devam ediyor.

MSB: "Türk Milletinin Yardım Eli Mesafeleri Aşıyor"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Türkiye'nin afet bölgelerindeki insani yardım misyonuna dikkat çekti.

Açıklamada, "Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor." ifadelerine yer verilirken, ekiplerin umutla bekleyen depremzedelere ulaşabilmek için gece gündüz görev yaptığı vurgulandı.

Türkiye Afet Bölgelerinde Desteğini Sürdürüyor

Türkiye, son yıllarda dünyanın birçok farklı noktasında yaşanan doğal afetlerde arama kurtarma ekipleriyle aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Venezuela'daki çalışmalar da bu uluslararası insani yardım anlayışının son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinin, ihtiyaç duyulan süre boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi.