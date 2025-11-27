Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da önemli açıklamalarda bulunarak 11. Yargı Paketi’nin ayrıntılarına dair ilk sinyalleri verdi. Paket; bilişim yoluyla dolandırıcılıktan örgütlerin çocukları suça sürüklemesine, meskun mahalde silah atma cezalarından trafik suçlarındaki yaptırımlara kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

38 Maddelik Yeni Paket Meclis’e Sunuldu

Adalet Bakanı Tunç, kadınların adalete erişimine yönelik panel sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, 11. Yargı Paketi’nin bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı.

Paket, 38 maddeden oluşuyor ve şu alanlarda düzenlemeler içeriyor:

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarında caydırıcılığın artırılması

Mobil hatlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı yeni tedbirler

Meskun mahalde silah atma, trafik güvenliğini tehlikeye sokan eylemlere yönelik artırılmış cezalar

Çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasını önleyen hükümler

Ceza adaletinde etkinliğin artırılması

Yargı süreçlerinin hızlandırılması

Tunç, paketle ilgili teknik desteğin Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığını belirtti.

Terörsüz Türkiye Süreci: Düzenlemeler Sonraki Paketlerde

Tunç, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yasal adımların bu pakette yer almadığını ancak TBMM’de kurulan komisyonun rapor sunmasının ardından ilerleyen dönemde gündeme geleceğini belirtti.

Tunç "Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Komisyonun rapor hazırlama süreci sürüyor. Komisyon kapsamlı rapor hazırlayacak. Hukuki adımlar komisyon raporu sonrası atılacak. Rapor sonrası gerekli adımlar atılacak." dedi.

Böcek Ailesi Soruşturmasında Son Durum

Bakan Tunç, Fatih’te zehirlenerek ölen Böcek ailesine ilişkin soruşturma hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Adli Tıp raporuna göre ölüm nedeni: böcek ilacı kaynaklı fosfin gazı zehirlenmesi.

Otel sahipleri, çalışanlar ve ilaçlama firması yetkililerinin bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

“Sorumlular yargı önünde hesap verecek.” dedi.

Fatih Altaylı Kararı: “Yargı Süreci Devam Ediyor”

Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadeleri nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı hakkında Tunç:

“Bu yargının konusudur. İstinaf dahil tüm yollar açıktır.” ifadelerini kullandı. Motorlu Taşıt Vergisi'nde 2026 rakamları belli oldu! İçeriği Görüntüle

Kovid Düzenlemesi: “Bir Af Değil”

Tunç, 11. Yargı Paketi’nde Kovid dönemine ilişkin düzenlemenin olup olmayacağına dair:

"Koronavirüs düzenlemesi bir af değil. Talepleri değerlendirecek olan milletvekilleridir. Bu konuda takdir meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil." dedi.

Demirtaş'ın Tahliyesi

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi ile ilgili yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:

"Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz."

Tunç: “Adaletin Yüzyılı İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda paketin Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek: