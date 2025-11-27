Yapılan başarılı baskınlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı.

24 Kasım 2025’te gerçekleştirilen operasyonda suçüstü yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 74,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (AMG) ele geçirildi.

25 Kasım 2025 tarihindeki operasyonlarda ise suçüstü yakalanan 3 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda: 15,33 gram metamfetamin, 20,70 gram eroin, 0,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.