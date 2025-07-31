1500 Zabıt Katibi Alımı Yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3500 Personel Alacak

CTE (Ceza ve Tevkifevleri) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, aşağıdaki kadrolara toplam 3500 personel alınacak:

3.172 infaz ve koruma memuru

91 hemşire

52 teknisyen

100 destek personeli (şoför)

29 destek personeli (aşçı)

2 destek personeli (kaloriferci)

30 destek personeli (hasta bakıcı)

24 destek personeli (hizmetli)

Başvuru Tarihleri ve Şartları

Başvurular, 1 Ağustos – 15 Ağustos 2025 saat 23.59 tarihleri arasında yapılacak. Adayların, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Her aday sadece bir unvan için ve tek bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru tespit edilmesi durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Başvurusunu tamamlayan adayların, sistemde "başvuru tamamlandı" ibaresini görmesi gerekiyor. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacak.

KPSS Şartı ve Sınav Detayları

Lisans mezunları: KPSS P3

Ön lisans mezunları: KPSS P93

Ortaöğretim mezunları: KPSS P94

Tüm kadrolar için en az 70 puan alan adaylar sınavlara katılabilecek. Sözleşmeli pozisyonlar için uygulamalı ve/veya sözlü sınav yapılacak. Sınavları ilgili adalet komisyonları gerçekleştirecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler