Adalet Bakanlığı 2025 Personel Alımı

Bakanlık, ceza infaz kurumlarında görev yapacak yeni personel için başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamladı. Başvuruların ardından gözler, Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçları için yapılacak duyuruya çevrildi.

İnfaz Koruma Memurlarının Görevleri

İKM olarak görevlendirilecek adaylar, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların güvenliği, kurum düzeninin sağlanması ve kamu güvenliğinin korunması gibi kritik sorumluluklar üstlenecek. Bu nedenle alımlar yalnızca istihdam açısından değil, güvenlik boyutuyla da büyük önem taşıyor.

İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adalet Bakanlığı takvimine göre sonuçların, başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Genellikle bu tür personel alımlarında sonuçların, başvuru sürecini takip eden 1-2 ay içerisinde ilan edildiği dikkate alındığında, İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde veya en geç Ekim ayının ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlara Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca sözlü sınav ve mülakat süreçlerine ilişkin duyurular da yine Bakanlığın resmi sayfasında paylaşılacak.